Nella precedente puntata dell’Isola dei Famosi 2023 si è tornati a parlare della vita privata di Cristina Scuccia, l’ex suora conosciuta a The Voice prima e successivamente a Ballando con le Stelle. Dopo aver lasciato il velo, adesso sta vivendo la sua esperienza di naufraga nel reality condotto da Ilary Blasi.

Nei confronti della sua vita sentimentale sembra esserci una certa morbosità. Cristina Scuccia ha affrontato l’argomento con un pizzico di imbarazzo, annunciando la presenza di “una persona” entrata nella sua vita da pochi mesi. Qualcosa di molto fresco e che la stessa ex religiosa intende proteggere, del quale non ha avuto ancora tempo e modo di poterne parlare con la madre.

Proprio la signora Raffaella Rizza, mamma di Cristina, ha voluto rilasciare una dichiarazione dopo le parole della figlia all’Isola dei Famosi:

Come dice Papa Francesco “Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare”. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei.