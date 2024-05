Quanto è costata a Netflix la verità di Ilary Blasi su Totti? Unica, cachet conduttrice e costo documentario

La verità di Ilary Blasi sull’ex marito Francesco Totti ha avuto un prezzo? Sicuramente per Netflix sì. La celebre piattaforma streaming, infatti, ha realizzato lo scorso anno Unica, il documentario che vede protagonista la popolare conduttrice, alle prese con la sua verità sulla fine del matrimonio con Totti. E la cifra per realizzarlo (tra costi del documentario e cachet della conduttrice) è da capogiro!

Netflix e il documentario su Ilary Blasi e Totti: i costi

Quanto ha speso Netflix per la realizzazione del documentario Unica? La verità sulla fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata salatissima per la piattaforma di streaming, sebbene il documentario sia stato una delle serie più viste in tutta Europa.

A svelare le cifre sborsate è stato il blog televisivo DavideMaggio.it, secondo il quale il costo corrisponderebbe a 2.249.436,80 euro. Una cifra incredibile, soprattutto tenendo conto che si basa solo sulla narrazione della protagonista, senza alcun effetto speciale.

Come specifica il blog, il costo è visibile sul sito del Ministero della Cultura in quanto sono stati chiesti dei contributi ministeriali per la sua realizzazione.

Ovviamente è stato corrisposto anche un cachet a Ilary Blasi non indifferente. Secondo le indiscrezioni emerse qualche tempo fa e rilasciate dai legali di Francesco Totti, pare si aggirasse sui 700 mila euro. Informazioni chiaramente non confermate e dunque da prendere con le dovute distanze.