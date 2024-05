Concorrenti Grande Fratello: in questi giorni si sono riaperti i casting per la nuova edizione. Alfonso Signorini, tramite Instagram, ha incoraggiato i follower a scrivergli in privato per un contatto diretto tramite una candidatura video.

E così, il conduttore del reality show ha svelato le prime indiscrezioni anche tra le pagine del nuovo numero di Chi Magazine in uscita oggi.

Tra coloro che sognano di entrare nella Casa del Grande Fratello tante persone che hanno dovuto affrontare la dolorosa separazione dei genitori.

Ma non è tutto.

Secondo Signorini ci sarebbero anche molti gay (ma poche donne) in cerca di condivisione e legittimazione.

Inoltre, ci sarebbe molta gente che sogna di entrare a far parte del reality show per migliorare la propria condizione economica.

I motivi ricorrenti sono i seguenti. “Mi piacerebbe entrare nella Casa del Grande fratello per ritrovare me stesso”: ecco, consiglio a chi non avesse ancora fatto richiesta di evitare questo slogan. Soprattutto perché ci si può ritrovare anche a casa propria, davanti a un tramonto, sul cucuzzolo di una montagna o semplicemente parlando con un amico o un genitore.

“Voglio partecipare perché voglio farmi conoscere e perché sarebbe una rivincita”: altro leitmotiv frequentissimo. Bisognerebbe capire prima di tutto se la gente smani veramente per conoscere te e la tua storia. E poi, chiedo io, può essere considerata una riscossa partecipare a un programma tv?

Ci fosse uno che vuole partecipare per staccare la spina dai guai di tutti i giorni: scappare dalle urla dei figli, del capufficio, dai semafori rossi o dai bilanci che non tornano.

Qualcuno che voglia prendersi semplicemente un po’ di mesi di vacanza per coccolarsi un po’ e per divertirsi assieme a una gabbia di matti (un po’ matti, in senso buono si intende, bisogna esserlo per finire nella casa del Gf).

Facendomi più serio, sono rimasto colpito dalla quantità di figli che mi parlano della separazione dei loro genitori. Non ce n’è uno che non abbia sofferto per questa situazione. E poi tantissimi omosessuali (ancora pochissime le donne), quasi che anni e anni di silenzio coatto abbiano portato alla voglia di condivisione e di giusta legittimazione.

Infine, ma non meno importante, la rivalsa economica: c’è ancora tantissima gente che non naviga in buone acque e che vede nella tv la grande occasione per uscire dal tunnel.