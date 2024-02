Come sta Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello? Il concorrente calabrese ha avuto un malore alcune ore fa ed è stata chiamata l’ambulanza che lo ha portato in ospedale dopo averlo visitato nella Mystery Room.

Tra i vari commenti della rete, alcuni sostengono che il concorrente sia svenuto per via di un calo di pressione. Ed infatti, a tal proposito anche Beatrice Luzzi aveva fatto notare il veloce dimagrimento di Giuseppe.

A quanto pare Garibaldi mangerebbe poco da settimane.

Ultimamente il concorrente del Grande Fratello avrebbe spesso perso sangue dal naso sviluppando pure una allergia alle mani.

Tra i commenti di “X”, qualcuno ha ipotizzato addirittura che avrebbe preso una “scossa”.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, pare che Giuseppe Garibaldi si trovi all’ospedale di Tor Vergata di Roma e sarebbe stato portato via in ambulanza ancora cosciente.

Sembra che stia in ospedale al Policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti, era cosciente quando è andato via e l’ambulanza è andata via a sirene spente. Voci dicono un semplice malessere, per fortuna.

