Chiara Ferragni e Fedez: separazione consensuale per il bene dei figli? Ecco le ultime novità

Come sta procedendo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez? Negli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni, prontamente smentite dall’avvocato dell’influencer. A differenza di quanto finora emerso, infatti, pare in realtà che gli avvocati degli ex Ferragnez abbiano avviato tutte le pratiche necessarie a procedere per una separazione consensuale. Il fine è quello di evitare il più possibile drammi con il solo obiettivo comune di tutelare i due figli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez verso la separazione consensuale?

Le intenzioni di Chiara Ferragni e Fedez sarebbero quelle di arrivare ad una separazione consensuale senza, quindi, trasformare il tribunale in un teatro di scontro. Il benessere dei loro due figli sarebbe per entrambi la priorità assoluta, motivo per il quale gli avvocati delle due parti avrebbero avviato le prime trattative al fine di procedere verso una separazione consensuale che possa essere meno dolorosa possibile per ambo le parti e per i loro figli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, non ci sarebbe alcuna intenzione di dare vita ad una battaglia legale tra Fedez e Chiara Ferragni. I due ex coniugi, dunque, non avrebbero manifestato l’intenzione di affrontarsi in una causa in tribunale.

La decisione di procedere verso una separazione consensuale consentirebbe ad entrambi di giungere in modo pacifico alla chiusura del loro matrimonio e voltare definitivamente pagina.

Al momento non ci sarebbero motivi evidenti di scontro, né sul lato economico (da questo punto di vista, entrambi sono autosufficienti), né rispetto ai figli, dal momento che Fedez vedrebbe regolarmente i due bambini (malgrado le ultime parole del rapper). Inoltre non ci sarebbe da lottare neppure per la casa coniugale, di proprietà dell’influencer e dalla quale il rapper è già andato via.

Se da parte di Chiara sembra esserci tutta la volontà di chiudere pacificamente questa parentesi della loro vita, Fedez in realtà è apparso più critico parlando di “relazione tossica”, di “cerchia” dalla quale si è allontanato e gettando ombre sulle presunte difficoltà nel vedere i suoi due bambini.