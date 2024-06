Sarebbe stata Chiara Ferragni a chiedere il divorzio a Fedez, almeno questo è ciò che riferisce Fabrizio Corona tramite DillingerNews, il suo sito di notizie.

A quanto pare Chiara Ferragni avrebbe chiesto a Fedez 40mila euro al mese per gli alimenti:

Nonostante tutto questo show, Chiara Ferragni e Federico Lucia, fino ad adesso, non avevano depositato i documenti per il divorzio, e dunque non era ancora stato ufficializzato.

Noi di Dillinger siamo stati i primi a dare la notizia su chi fosse l’avvocato scelto da Chiara Ferragni per la separazione parecchi mesi fa, ovvero Daniela Missaglia. Mente Federico è assistito dallo stesso avvocato di Ilary Blasi, l’avvocato Alessandro Simenone.