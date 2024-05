Chi è Mia Ceran, nuova conduttrice di TvTalk: sarà lei a prendere il posto di Massimo Bernardini

Oggi, sabato 25 maggio, andrà in onda l’ultima puntata della stagione di TvTalk, il programma di Rai3 dedicato all’analisi della nostra televisione e condotto da Massimo Bernardini. Una chiusura che segna anche l’addio del padrone di casa e l’arrivo, al suo posto, di Mia Ceran.

Mia Ceran a TvTalk al posto di Massimo Bernardini

Nel corso dell’ultima puntata di TvTalk di oggi, sarà il direttore Angelo Mellone ad annunciare ufficialmente il passaggio di testimone tra Massimo Bernardini e Mia Ceran, dalla prossima stagione nuova conduttrice del programma di Rai3.

Bernardini aveva annunciato il suo addio dalla trasmissione nelle scorse settimane. Il conduttore lascia TvTalk dopo oltre venti anni. Era stato proprio lui a sperare che fosse una donna a prendere il suo posto e con l’arrivo della Ceran si è realizzato il suo desiderio.

L’arrivo di Mia Ceran a Tv Talk è stato confermato nel corso della registrazione dell’ultima puntata del programma, che andrà in onda questo sabato. Dopo i ringraziamenti al conduttore storico, Mellone ha presentato la nuova padrona di casa:

TV Talk è un programma che è sempre stato condotto da buone mani, è sempre rimasto in buone mani e in buone mani lo lasceremo. Benvenuta Mia Ceran!.

Chi è Mia Ceran

Mia Ceran è una giornalista e conduttrice televisiva italo-tedesca, nota per la sua carriera in vari programmi televisivi in Italia. È nata il 15 novembre 1986 a Treviri, in Germania, ma ha trascorso buona parte della sua vita in Italia.

Ceran ha iniziato la sua carriera giornalistica in televisione collaborando con diverse reti televisive italiane. È conosciuta per il suo lavoro in programmi come Unomattina Estate e Quelli che il calcio. Inoltre, ha collaborato con Sky TG24 e ha condotto programmi di attualità e intrattenimento.

Dalla prossima stagione sarà la conduttrice di TvTalk, programma di approfondimento televisivo trasmesso su Rai3, che analizza e discute i principali temi della televisione e della comunicazione.