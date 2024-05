Aras Şenol, attore noto per il suo ruolo nella serie Terra Amara e concorrente de L’Isola dei Famosi 2024, è fidanzato con Eylul Sahin. Eylul è una cantante turca e musicista, e la loro relazione dura da oltre due anni. Classe 1993, è originaria di Istanbul.

La coppia ha condiviso pubblicamente la loro felicità e i progetti futuri, inclusa l’intenzione di sposarsi, come rivelato in un’intervista a Verissimo. Ma chi è Eylul Sahin?

Parlando della sua fidanzata, l’attore aveva riferito:

La scintilla tra i due è scattata dopo una amicizia di quattro anni: Eylul è la sorella di una carissima amica di Aras.

Tra i due il sentimento è così forte che presto – dopo l’Isola dei Famosi? – Eylul e Aras potrebbero convolare a nozze.

A proposito di matrimonio, la coppia ne aveva parlato, ospite a Verissimo dove l’artista turca aveva raccontato:

Quando si è dichiarato, sono rimasta un po’ sorpresa all’inizio, non me lo aspettavo. Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto.