Doppio eliminato e primo finalista Isola dei Famosi 2024: la puntata del 29 maggio

L’Isola dei Famosi 2024 è ormai prossima alla sua conclusione ma in attesa della finale questa sera andrà in onda la dodicesima puntata, condotta come sempre da Vladimir Luxuria su Canale 5. Quello di oggi 29 maggio sarà un appuntamento importante in quanto oltre a vedere un doppio eliminato conosceremo anche il primo finalista.

Doppio eliminato e primo finalista Isola dei Famosi 2024: le anticipazioni

Vladimir Luxuria è prontissima a fare degli annunci importanti, nel corso della puntata di oggi dell’Isola dei Famosi 2024. Oltre ad annunciare le due eliminazioni in programma, infatti, svelerà il nome del naufrago che approderà in finale per primo. Ad affiancare la padrona di casa in questo nuovo appuntamento, saranno i due opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Secondo le anticipazioni ufficiali, nella dodicesima puntata dell’Isola sarà dedicata una parentesi ad Artur, ancora nel mirino dei suoi compagni di avventura. Come se la caverà in vista di questa nomination?

Sono Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa i naufraghi in nomination: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? A deciderlo sarà come sempre il pubblico da casa tramite i canali ufficiali.

Ma nel corso della puntata ci sarà anche un secondo eliminato, il cui nome trapelerà nel corso di un duello al termine del quale scopriremo anche il primo finalista di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024.

Ed ancora, Aras sarà il protagonista di una sfida per conquistare un dolce messaggio dalla fidanzata in Turchia. Infine, spazio alle nuove nomination.

Il prossimo appuntamento è fissato a domenica 2 giugno.