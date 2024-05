Chi è Amina, mamma di Khady Gueye dell’Isola dei Famosi? Il papà in Senegal: “Non sta bene”

Khady Gueye, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, è una delle protagoniste indiscusse del reality show di Canale 5. La sua storia personale, raccontata nelle puntate del programma, ha emozionato il pubblico e, in particolare, la sua mamma Amina.

Chi è Amina, la mamma di Khady Gueye?

Originaria del Senegal, Khady è arrivata in Italia all’età di 6 anni insieme a sua madre Amina e a suo fratello Pape, per raggiungere il padre che già da tempo lavorava nel Bel Paese. Nonostante sia giovanissima, Khady ha dimostrato un carattere forte e determinato, ereditato dai genitori che, per lei e il fratello, hanno sempre sognato un futuro migliore.

La mamma di Khady è un grande punto di riferimento per lei, soprattutto dopo la ripartenza del padre per il Senegal a causa dei suoi problemi di salute. Era stata la stessa naufraga a parlarne, svelando:

Cerchiamo sempre di riunirci ma a queste riunioni manca sempre il mio papà. La sua mancanza è dovuta al fatto che non sta bene di salute e adesso si trova in Senegal.

Della mamma di Khady non si sa molto, se non ciò che ha raccontato la stessa modella.

Nelle scorse puntate, Khady ha emozionato tutti raccontando la sua storia, compresa la sua mamma che, nell’ascoltare le parole della figlia, non è riuscita a trattenere le lacrime. Questo dimostra l’intenso legame tra madre e figlia e l’orgoglio di una donna nel vedere la sua bambina diventare una ragazza forte e determinata.

La mamma di Khady, dopo aver ascoltato a distanza le parole della figlia, potrebbe riabbracciarla in Honduras. Questo sarebbe un momento molto emozionante per entrambe e un’occasione per mostrare al pubblico l’amore incondizionato tra le due, soprattutto dopo il gesto della naufraga, che ha rinunciato a leggere la sua lettera per il bene del gruppo.