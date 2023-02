“Parole dette male”, canzone che Giorgia canta a Sanremo 2023, potrebbe essere dedicata ad Alex Baroni? L’ex fidanzato dell’artista morto tragicamente nel 2002 a causa di un incidente stradale, ha lasciato un vuoto incolmabile dentro il suo cuore.

Chi è Alex Baroni: l’ex di Giorgia morto in un incidente

“Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione. Chiudo ancora i miei occhi quando sento il tuo nome Il cielo che crolla giù. E io non ragiono più e tu alla fine eri una bella canzone”, canta Giorgia nella canzone in gara al Festival della Musica.

Il brano è stato scritto da Alberto Bianco, Francesco Roccati, Massimiliano Dagani e Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla e, fin dalle prime battute, si è pensato subito ad una dedica per Alex Baroni, cantante ed ex fidanzato storico di Giorgia venuto a mancare nel 2002.

“Per me è come se fosse successo un attimo fa, è un modo per tenerlo sempre accanto. All’epoca ebbi un crollo totale e assoluto, io sono stata aiutata. Ora me ne rendo conto, allora non lo capì”, ha raccontato Giorgia durante una intervista.

Proprio in questi giorni, l’artista ha smentito l’indiscrezione:

Sinceramente no, non è nata pensando a lui. Se lo dicessi mentirei. Quando mi è arrivata ho pensato fosse bella da cantare, poi sono entrata dentro le parole e l’argomento della perdita e della mancanza è un qualcosa che, come tutti, ho sperimentato più volte in questi 20 anni, al di là di Alex […] Non l’ho scritta io, però di sicuro ci posso mettere del mio. Quando la canto, la sento molto mia e mi commuovo.

La storia d’amore tra Giorgia e Alex Baroni era iniziata nel 1997 e si era conclusa nel 2001, pochi mesi prima della sua morte.

L’incidente di Baroni

Baroni stava percorrendo in motocicletta la circonvallazione Clodia quando è stato travolto da una automobile che stava compiendo una inversione di marcia in un punto in cui non avrebbe dovuto. Sfortunatamente il cantante indossava il casco ma non l’aveva allacciato.