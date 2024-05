Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, uno spasso da Cattelan! I dettagli sul matrimonio e la simpatica gaffe

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ieri protagonisti della puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, hanno destinato al pubblico di Rai2 una parentesi davvero divertente e spassosa. La coppia, prossima al matrimonio, ha infatti regalato un momento di buonumore facendo sorridere il pubblico presente ma anche quello da casa che ha commentato le battute dell’argentina sui social.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da Cattelan

Non si può certo dire che Cecilia e Ignazio non portino una sana ventata di aria fresca, intervenendo nelle varie trasmissioni tv. Ieri ospiti di Cattelan, entrambi hanno ascoltato le esperienze del pubblico rispetto ai loro matrimoni e la sorella di Belen si è rivelata un vero spasso, con i suoi botta e risposta che hanno regalato risate e divertimento.

La coppia è ormai prossima alle nozze e ovviamente l’argomento è stato centrale. Ignazio e Cecilia hanno svelato alcuni dettagli del matrimonio che sarà celebrato alla fine di giugno. La Rodriguez ha commentato:

Ci sposiamo tra un mesetto, abbiamo un po’ di ansia, stress organizzativo. È difficile, sono difficili le persone perché fanno mille domande. Mi chiedono le spese del viaggio, secondo me non si fa. Papà mi ha detto “Non ti sposare per questo”. Anche la mia mamma.

Moser le ha fatto eco:

Sono molto gradito in famiglia. Sono socievoli con me, però di fatto non è così.

Ma alla domanda di Cattelan se sono sicuri di volersi sposare, l’argentina non ha dimostrato alcun dubbio:

Certo, per tutta la vita!

C’è poi stato anche un ulteriore momento dedicato alle risate, quando Cecilia Rodriguez si è resa protagonista di una imperdibile gaffe che vi proponiamo nel video a seguire: