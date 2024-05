Cecilia Rodriguez, addio al nubilato prima di sposare Ignazio Moser: chi c’era con lei? Il video

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più alle porte e, come tradizione insegna, l’argentina ha da poco vissuto il suo straordinario addio al nubilato insieme alle persone a lei care. Per l’occasione Cecilia è volata alla volta dell’Andalusia. Ma chi c’era con lei?

Cecilia Rodriguez e l’addio al nubilato

In vista dei festeggiamenti per l’addio al nubilato, Cecilia Rodriguez ha deciso di fare affidamento sulle persone a lei care, ovvero le amiche più strette, la sorella Belen e l’immancabile madre Veronica Cozzani. Ovviamente i social sono stati custodi dei momenti più divertenti ed emozionanti di questo indimenticabile addio al nubilato.

Ormai manca sempre meno al matrimonio con Ignazio Moser che sarà celebrato tra poco più di un mese, il prossimo 30 giugno, in Toscana. La coppia ha scelto un borgo a pochi minuti da Firenze, ma prima di unirsi in matrimonio ha deciso di dire “addio alla libertà”, come ha scritto ironicamente Belen Rodriguez su Instagram, immortalando la sorella durante il suo addio al nubilato (video in apertura).

Nel breve filmato Cecilia si diletta in una danza in costume, con tanto di velo che tra poche settimane indosserà realmente. A prendere parte ai festeggiamenti era presente anche la cognata Debora Togni. Per il soggiorno spagnolo hanno scelto una villa con piscina dove sono state accolte tutte le ospiti.

Ma quello che è andato in scena ieri è solo il primo giorno di addio al nubilato, poiché il gruppo di amiche continueranno anche oggi, sempre nella medesima location.