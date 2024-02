C’è posta per te, storie della sesta puntata: amante delusa, famiglie divise e ospiti

Le storie della sesta puntata di C’è posta per te (con video) e gli ospiti di stasera 24 febbraio 2024.

Le storie della sesta puntata di C’è posta per te, di stasera 24 febbraio, come sempre tornano al centro del sabato sera di Canale 5. Nel programma condotto da Maria De Filippi, tra emozioni e sorprese non mancheranno le vicende familiari che appasioneranno il pubblico da casa: ecco cosa vedremo stasera.

C’è posta per te, storie della sesta puntata del 24 febbraio 2024

Durante la sesta puntata di C’è posta per te, il programma storico di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, assisteremo ad una nuova carrellata di storie. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento ci saranno Il Volo, reduci da Sanremo 2024 e Alessandro Siani. Due, dunque, le storie-regalo che faranno emozionare il pubblico da casa, ma non solo.

Tra le altre storie ci sarà quella dell’amante stanca delle continue promesse del compagno che, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di lasciare la moglie:

Credi che la moglie lo sa, le è arrivata la lettera di separazione, quindi immagini che sta andando tutto a posto, invece la moglie non lo sa, non le è arrivata nessuna lettera, ma che mi stai a prendere in giro? Quando uno dice ‘la lascio piano piano’… Se io non facevo questo passo non so quando glielo avrebbe detto. Piano piano, già sono 8 anni, ne passano 10, 11…

La donna sembra decisa a chiudere definitivamente la storia con il mittente della missiva, prendendosi gli applausi del pubblico.

Tra le storie della puntata c’è poi quella di una famiglia che scrive a C’è posta per te per riappacificarsi con il figlio che tra la madre e la moglie ha scelto quest’ultima:

Ma come si fa a scegliere tra una mamma e una moglie? Sono due amori diversi, Fabio!

Infine due donne scrivono a Maria De Filippi, presumibilmente per conoscere il padre di cui non sanno nulla da troppo tempo:

Sono passati 50 anni, non conosciamo niente di lei. E sono qui grazie a questo programma dove da sempre aspettavo un giorno che arrivasse un postino a casa mia dove non è mai arrivato. Avrebbe forse dovuto lei inviare la posta a me.