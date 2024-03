C’è posta per te: cosa è successo dopo il programma? Ritorni di fiamma e matrimoni dopo i tradimenti

Cosa è successo dopo C’è posta per te? Tutti i retroscena delle storie narrate nel corso dell’edizione

Ieri sera ha ufficialmente chiuso i battenti la nuova edizione di C’è posta per te. Dopo ben nove appuntamenti ricchi di emozioni, lacrime ed anche sorrisi, è calato il sipario sulla stagione del programma storico di Maria De Filippi. In tanti però, si sono domandati come sono andate a finire le storie narrate nel corso delle varie puntate.

C’è posta per te: cosa è successo dopo il programma, tutti i retroscena

Durante l’ultima edizione di C’è posta per te non sono mancate le storie di famiglie divise ed in crisi, quelle di tradimento e i ricongiungimenti sperati. Ma cosa è successo a distanza di alcune settimane dalla registrazione delle varie storie?

In chiusura di trasmissione, questa notte sono stati svelati i retroscena e tutto ciò che è avvenuto dopo C’è posta per te tra i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi: scopriamolo insieme.

Come è andata a finire tra Valeria e Giuseppe? Lui l’aveva tradita e lei aveva deciso di chiudere la busta. Tuttavia, adesso le cose sono andate diversamente, come commentato dalla protagonista. La coppia è tornata insieme:

La busta l’ho chiusa ma ho deciso di aprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità perché riflettendo sulle tue parole Maria, mi sono chiesta perché non farlo?

E tra santino e la mamma Deborah? In questo caso il ragazzo aveva riaperto la busta con qualche timore, ma adesso i loro rapporti sono decisamente più sereni:

Volevo ringraziarvi per l’opportunità che mi avete dato perché grazie a voi ho ritrovato mio figlio e la serenità che desideravo. Grazie infinite, grazie a tutti.

C’è anche chi ha ritrovato un amore perduto 60 anni prima. Enrica ha commentato:

Ci siamo incontrati dopo 56 anni, grazie Maria!

Come non ricordare la storia di Gianmarco e Flavia e del tormentone “No pasa nada”? Adesso la coppia, dopo il tradimento vissuto, ha deciso di riprovarci:

Dopo C’è posta per te abbiamo deciso di tornare insieme. Adesso conviviamo, ci stiamo riprovando, vediamo come va… No pasa nada!

Non sono mancati i ricongiungimenti familiari tra le due sorelle ed il loro padre mai conosciuto:

Volevamo fare un ringraziamento speciale per averci dato l’opportunità di conoscere nostro padre dopo 50 anni. Ci sentiamo, facciamo delle videochiamate.

E poi la storia di Consuelo, che aveva deciso di lasciare il compagno dopo aver cambiato 11 lavori in 11 anni. Adesso i due sono tornati insieme:

Fortunatamente le cose sono cambiate. Lui è molto più presente con noi e il lavoro fortunatamente è sempre lo stesso.

Tiziana aveva lasciato il compagno Enzo dopo una scappatella con una collega. Le cose però sono finite bene:

Io e Tiziana stiamo insieme grazie a C’è posta per te. Ora andiamo a fare anche un viaggetto. Maria speriamo in bene!

Poi la storia dell’amante Emanuela che aveva deciso di lasciare Ivano dopo aver scoperto che non aveva mai detto nulla alla moglie. Ecco il colpo di scena: i due si sposeranno:

Viviamo insieme nella nostra casa, ci amiamo. Il 25 maggio del 2025 ci sposiamo grazie a C’è posta per te.

C’è chi ha ritrovato la figlia dopo quattro anni e chi si sposerà. Dario aveva chiesto in ginocchio alla fidanzata di sposarlo durante la sorpresa di Giorgia ed Emanuel Lo ed i due hanno confermato il matrimonio:

Ringraziamo tutti, Maria, i miei ospiti del cuore da Giorgia ad Emanuel Lo. Mi raccomando, siete tutti invitati al matrimonio, siete come una famiglia per noi.

QUI il video con tutti i retroscena di C’è posta per te.

Siate gentili, sempre.