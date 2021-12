Cartoni Disney in Tv, Natale 2021: la programmazione completa

A partire da oggi, lunedì 20 dicembre, in questo esordio di settimana che anticipa il Natale 2021 prenderà il via la programmazione di cartoni Disney da vedere in tv con tutta la famiglia. La Rai ha in serbo per i propri telespettatori un’ampia programmazione che farà contenti grandi e piccini con alcuni dei classici titoli Disney del calibro di Cenerentola, La Bella e la Bestia e Alla ricerca di Dory, con il quale si inizierà proprio questa sera.

Cartoni Disney in Tv: programmazione completa Natale 2021

Non solo la Rai: anche Mediaset avrà in serbo qualche titolo degno di nota. A seguire scopriamo quale sarà la programmazione di cartoni Disney in onda in questi giorni, compresi i live action e gli intramontabili classici.

Lunedì 20 dicembre – Su Rai2 alle ore 21.20 andrà in onda Alla ricerca di Dory. Con l’aiuto di Nemo e Marlin, Dory cerca di ritrovare la propria famiglia, dalla quale ha ricordato di essere stata separata da piccola. In barba alle sue frequenti e continue amnesie la pesciolina affronta un’avventura senza precedenti.

Venerdì 24 dicembre – Su Italia 1 alle ore 19.30 andrà in onda Il Grinch. Cindy Lou è una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti per l’arrivo del Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico, che vive con gli oggetti presi dalla discarica.

Sabato 25 dicembre – Su Rai3 alle ore 21.20 andrà in onda Coco. Miguel, un giovanissimo aspirante musicista, intraprende un viaggio verso la terra dei propri antenati per scoprire i misteri nascosti dietro i racconti e le tradizioni della famiglia.

Domenica 26 dicembre – Su Rai3 alle ore 21.20 andrà in onda Maleficent. Rilettura de La bella addormentata nel bosco. La giovane Malefica è una bella donna dall’animo puro. Si adopera per difendere il regno dagli invasori ma un tradimento trasforma il suo cuore in un pezzo di ghiaccio.

Lunedì 27 dicembre – Su Rai1 alle ore 21.20 andrà in onda Cenerentola. Cenerentola, una ragazza povera, maltrattata dalla matrigna e dalle sorelle gelose, grazie all’aiuto della Fata Madrina riesce ad andare al ballo reale al palazzo del Principe Azzurro.

Mercoledì 29 dicembre – su Rai1 alle ore 21.20 andrà in onda La Bella e la Bestia. Una storia d’amore che va al di là delle apparenze rompe un duro e lungo incantesimo.. Quando il padre di Belle viene catturato da un orribile mostro, la ragazza decide di dare la propria vita in cambio della libertà del genitore.