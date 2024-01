Quanto guadagnano i cantanti di Sanremo 2024? Tutte le cifre dettagliate

Siete pronti a scoprire quanto fanno cassa i cantanti al Festival di Sanremo 2024? No, non stiamo parlando solamente di quanti euro riescono a incassare, ma anche di quanto questo evento possa farli spaccare nel mondo della musica italiana (e non solo).

Ecco quanto guadagnano i cantanti di Sanremo 2024

Allora, innanzitutto, non è tutto oro quello che luccica. I partecipanti ricevono un bel rimborso spese di circa 53mila euro a testa.

Questa cifra serve a coprire gli oneri per l’entourage e lo staff che li seguirà a Sanremo 2024. Insomma, sono soldi ben spesi per far sì che i nostri artisti preferiti siano al top.

Ma non finisce qui, ragazzi!

Ogni artista riceve anche un compenso di 3mila euro solo per il privilegio di calcare quel palco. E non è tutto, c’è un bonus di altri 5mila euro per la serata dei duetti.

Quindi, se state pensando di lanciarvi nella carriera musicale, iniziate a sognare ad occhi aperti, perché sembra che il palco del Festival di Sanremo sia la strada d’oro!

Ora, la domanda del secolo: cosa si guadagna se si vince il Festival di Sanremo?

Non aspettatevi un sacco di contanti, ma sì, una statuetta leggendaria che simboleggia la vittoria.

Ma la vera chicca? La possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest rappresentando il nostro Paese.

Chi vince Sanremo 2024? La classifica vede trionfare gli ex di Amici: ecco tutte le posizioni secondo Chat GPT https://t.co/MvKbiIDR8E #Sanremo2024 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 18, 2024