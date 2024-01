Big Sanremo 2024, otto cantanti da Amici: Amadeus commenta e svela per quale motivo

Dal 6 febbraio si apriranno le porte di Sanremo 2024. Tra i cantanti in gara, anche otto ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Amadeus, intervistato dal settimanale Chi Magazine, risponde alle critiche.

Big Sanremo 2024, otto cantanti da Amici: Amadeus risponde

Tra i Big in gara a Sanremo 2024, troviamo dal talent di Queen Mary ben otto cantanti: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Maninni, i The Kolors ed i Santi Francesi (che all’epoca si chiamavano The Jab). Ma anche Sangiovanni e Angelina Mango.

Proprio Amadeus ha risposto in merito:

Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto.

Emma Marrone ieri al Teatro Ariston di Sanremo per le prove del Festival.#Sanremo2024 pic.twitter.com/QlpgFNF0PA — Emma Marrone Update (@emarroneupdates) January 23, 2024

Ale.❤️‍

Ascoltarla pronunciare queste parole con la voce rotta dal pianto è un pugno allo stomaco ma anche una carezza sul cuore gigante.

Le auguro veramente di buttarsi alle spalle tutto il male che le hanno fatto e di prendersi la sua rivincita perché se la merita.#Sanremo2024 pic.twitter.com/phs7YrqGOo — •LP• (@isorrisidiem) January 23, 2024