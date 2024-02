Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello? La corrente della Casa più spiata d’Italia (che tiene letteralmente in piedi l’intera edizione) ieri sera ha avuto un momento di sconforto in confessionale.

Vorrei dire qualcosa anche a voi. Io ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntata, sottolineando soltanto le cose che non vanno rispetto a tutto quello che faccio di bello, rispetto a quello che fanno loro… è troppo.

A poche ore di distanza dal suo sfogo è intervenuto il suo staff per tranquillizzare gli estimatori:

Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello. Alessandro Cisilin, ex compagno, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso.

Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno.

Continuiamo tutti a votare e salvare la nostra Regina fino alla vittoria!