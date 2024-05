Barbara d’Urso sta per tornare in tv? Interviene Lucio Presta

Barbara d’Urso potrebbe tornare presto in tv? La sensazione, dopo le recenti parole del suo manager Lucio Presta, sarebbe proprio questa. Di recente l’ex volto di Pomeriggio 5 è approdata su TikTok, dove sta riprendendo i suoi vecchi motti che siamo stati abituati a conoscere nel corso delle sue trasmissioni in Mediaset. Ma cosa l’attende nel suo imminente futuro professionale?

Barbara d’Urso torna in tv?

E’ trascorso oltre un anno dall’addio di Barbara d’Urso dalle scene televisive, non certo per suo volere. Dopo la fine di Pomeriggio 5, poi affidato per la nuova stagione a Myrta Merlino, infatti, Barbarella è sparita dai radar, sebbene non si sia mai di fatto fermata.

In seguito al suo rientro in Italia da una pausa studio all’estero, la d’Urso ha annunciato il suo imminente approdo in tv, ma sono in tanti i suoi fan rimasti in attesa. Nel frattempo il suo manager Lucio Presta è intervenuto al Festival della Tv e proprio alle domande sul perché Barbara tardi a fare ritorno sul piccolo schermo, ha replicato:

È una storia molto complicata. Io sono certo che tra poco, tra molto poco tempo, tornerà il tempo di Barbara.

Alla domanda sul dove la potremo rivedere, però, Presta ha mantenuto il massimo riserbo:

In questo momento mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Siccome ad aver detto delle cose ce la siamo presa in saccoccia, forse è meglio tacere.

Potrebbe quindi esserci in ballo già qualcosa di concreto? Ancora troppo presto per parlarne, mentre per il momento Barbara d’Urso continua a godersi la cosa più bella, ovvero la sua prima nipotina.