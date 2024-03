Barbara d’Urso torna in Rai: ecco il possibile nuovo impegno secondo TVBlog e Davide Maggio

Barbara d’Urso potrebbe tornare in Rai dopo l’ospitata da Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda il 3 marzo. Ecco gli ultimi retroscena di TVBlog. Barbara d’Urso torna in Rai: ecco il possibile impegno TV Secondo Davide Maggio Barbara d’Urso sarebbe in procinto di condurre una sorta di Carramba che …

Barbara d’Urso potrebbe tornare in Rai dopo l’ospitata da Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda il 3 marzo. Ecco gli ultimi retroscena di TVBlog.

Barbara d’Urso torna in Rai: ecco il possibile impegno TV

Secondo Davide Maggio Barbara d’Urso sarebbe in procinto di condurre una sorta di Carramba che sorpresa aggiornato al 2024. Per questo motivo, i colleghi di TVBlog ne hanno voluto sapere di più facendo il riassunto della questione:

Ebbene, è vero che è arrivato sul tavolo dei dirigenti Rai il progetto di questo pseudo ritorno di Carramba che sorpresa nella prima serata di Rai 1. Si tratta di un progetto portato alla Rai dalla società di produzione esterna, la Fremantle, sempre più attiva dalle parti di viale Mazzini, per la gioia dei suoi concorrenti. Per guidare questo futuribile format che profumerebbe di Carramba si è pensato alla d’Urso.

E se questa possibilità potrebbe essere difficile, pare invece più fattibile il sabato pomeriggio Rai:

Pare invece più congeniale alle potenzialità di Barbara, per un suo eventuale ritorno in Rai, il suo impiego in una versione patinata di sole interviste per il sabato pomeriggio della Vita in diretta, da posizionare in concorrenza a Verissimo.