Barbara d’Urso pronta a sfidare Maria De Filippi? Il clamoroso progetto e possibile approdo in Rai

C’è grande attesa per il ritorno in tv di Barbara d’Urso, ferma ormai da troppo tempo, dopo l’addio clamoroso a Pomeriggio 5 prima ed a Mediaset poi. In pochi, forse, aveva creduto possibile una sua uscita di scena, essendo stata per anni il perno di Canale 5, sia in merito alla fascia pomeridiana che in prima serata. Adesso però, per Barbara potrebbe aprirsi un’altra importante pagina professionale.

Barbara d’Urso pronta a sfidare Maria De Filippi nella prima serata del sabato?

Il primo segnale è legato al suo ritorno in tv fissato per domani, domenica 3 marzo. Barbara d’Urso sarà a tutti gli effetti l’ospite più attesa della nuova puntata di Domenica In, che la vedrà in studio con l’amica e collega Mara Venier. Insieme a quest’ultima, Barbara ripercorrerà i momenti salienti della sua vita, tra carriera e vita privata.

Probabilmente già domani la d’Urso potrebbe anticiparci qualcosa tra le righe, ma nel frattempo a parlare di un suo possibile e clamoroso ritorno da protagonista è stato il blog DavideMaggio.it, che ha ipotizzato l’approdo nella prima serata del sabato di Rai1. Una vera e propria sfida contro la collega ed ex vicina di “casa” Maria De Filippi. Ecco cosa si legge in merito sul sito di Davide Maggio:

Il progetto è di quelli ambiziosi e vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, con la produzione di Fremantle. Si tratterebbe di una rentrée in grande stile che vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset sfidarsi frontalmente con Maria De Filippi che, da anni, è al timone del prime time più prestigioso di Canale 5 per l’intera stagione, con Tu Si Que Vales prima e C’è Posta poi. Forse, proprio per questo, il progetto potrebbe essere più un desiderio che una concreta casella dei prossimi palinsesti.

L’indiscrezione arriva dopo il no da parte dell’ad Rai, Roberto Sergio, che sembrava aver chiuso definitivamente le porte al rientro in Rai di Barbara d’Urso. Ma le cose cambiano in fretta, ed a quanto pare per lei ci sarebbe un progetto al vaglio, al momento solo sulla carta, sulle scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini. Potrebbe davvero diventare realtà?