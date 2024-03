Barbara d’Urso piange parlando dei suoi figli e svela se oggi è fidanzata

Barbara d’Urso ospite di Domenica In, ha raccontato numerosi retroscena sulla sua vita privata ed anche professionale, compreso l’addio a Mediaset. Poi si è messa a piangere parlando dei figli.

Io e Vasco avevano la stessa casa discografica nel 1980. Era molto simpatico, bello come il sole. Una persona strepitosa! Lui ha continuato a fare il cantante ed io no, ma meritava.

Ho dei ricordi meravigliosi ma non siamo rimasti in contatto.

Se sono pentita di qualcosa? No, rifarei tutto. Da ogni errore che fai puoi imparare delle cose. Se sei onesta anche negli errori sei onesta.

Nel nostro lavoro? Credo davvero di non averli fatti, ma non perché sono perfetta. Forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che magari a me non piacevano…

Mi venivano chieste ed io le facevo. Forse avrei dovuto dire più “no” sul lavoro. Come lo vedo il mio futuro? Bellissimo! Io adesso sono single, non ho un compagno. Io sto bene da sola, non sono stata fortunata in questo.