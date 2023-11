A meno di 24 ore dall’ultima puntata del Grande Fratello, finalmente è arrivato l’atteso bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella. Il tutto si è consumato dopo alcune incomprensioni tra i due gieffini, per via delle esternazioni che il giovane macellaio aveva fatto in merito all’incontro tra Angelica ed il fidanzato Riccardo nel corso della puntata di ieri.

Bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella al Grande Fratello

Sebbene avesse detto di essere disposto ad aspettarla, ieri Paolo Masella aveva svelato che gli sarebbe piaciuto vedere in Letizia la stessa luce negli occhi che ha intravisto in Angelica alla vista del fidanzato Riccardo. Una frase che non è molto piaciuta alla Petris, la quale aveva tuonato:

Ancora una volta aspettative su di me che ti tengo al palo. Tu mi fai passare come la stron*a e io mi sono stancata. Anche perché lo sai che non è vero nulla. Dovevi dire chiaramente che non sono una che ti tiene al guinzaglio in attesa di decidere se stare o meno con te. Invece non sei stato chiaro!

In realtà, dopo il ricevimento della lettera da parte del fidanzato, Letizia aveva implicitamente deciso di mettere fine alla sua storia e poco alla volta si era avvicinata sempre di più a Paolo dicendogli anche parole importanti. I due però, fino ad oggi non si erano ancora lasciati andare del tutto tanto da far dubitare sul reale interesse di Letizia nei confronti di Paolo.

Incalzati anche da Alfonso Signorini, che li ha invitati a non essere eccessivamente timidi, oggi i due ragazzi hanno messo in atto i consigli del conduttore e finalmente oggi è scattato tra i due il primo bacio nella Casa del GF. A fare il primo passo è stato Masella che ha preso il volto di Letizia tra le mani e mentre andava sullo sfondo la canzone di Vasco Rossi, Come nelle favole, Paolo ha detto:

Vorrei tanto essere la tua favola Leti. Lo vorrei davvero. Tu mi fai impazzire… Il bacio più bello della mia vita.