Ayle e Lucia di Amici 23 si sono lasciati? Le mosse social ed i dubbi dei fan

Cosa sta succedendo tra Ayle e Lucia di Amici 23? La coppia sui social, nelle passate ore si è resa protagonista di una serie di mosse social “sospette” che hanno contribuito a far drizzare le antennine agli amanti del gossip. Da alcuni movimenti da parte dei due ex allievi, pare proprio che qualcosa tra loro sia cambiato.

Ayle e Lucia di Amici 23 si sono lasciati?

Ayle avrebbe smesso di seguire Lucia, lei avrebbe deciso di cancellare le foto di coppia. Un segnale evidente che qualcosa sarebbe ampiamente cambiato nella coppia nata nella Scuola di Amici 23.

A quasi una settimana dalla fine del talent show di Maria De Filippi, ecco che riesplode il gossip che apre ad una domanda: Ayle e Lucia si sono lasciati? A far esplodere il caso, sarebbe una serie di movimenti social che non è passata del tutto indifferente ai fan più attenti.

A distanza di qualche settimana dalla pubblicazione delle loro foto insieme, qualcosa è decisamente cambiato. Nel dettaglio, Ayle avrebbe smesso di seguire Lucia, togliendo il segui su Instagram, cancellando anche il post con lei in cui apparivano abbracciati. La ballerina avrebbe deciso di continuare a seguirlo ma ha rimosso le foto insieme.

Alla luce di ciò, dunque, pare proprio che i due si sarebbero lasciati, nonostante ospite a Verissimo, proprio Lucia si fosse mostrata molto contenta della conoscenza con il ragazzo:

È una bellissima amicizia. Ora che siamo fuori vedremo come si trasformerà vivendoci nel mondo reale. Però io di sicuro posso dire che sono molto contenta di averlo conosciuto. Come me, lui ha le sue sensibilità e fragilità, però attraverso l’arte riesce a comunicare ed esprimersi. E ora che sono uscita anche io è bello avere un’amicizia del genere, supportarci a vicenda e metabolizzare quello che abbiamo vissuto.

Evidentemente la conoscenza non avrebbe trovato basi solide per trasformarsi in qualcosa in più di una semplice amicizia.