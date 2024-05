Ascolti TV: quanto ha totalizzato la decima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 andata in onda mercoledì 22 maggio? Ecco a seguire i dati auditel del prime time di ieri. Ascolti Isola dei Famosi 2024: decima puntata del 22 maggio Boom di ascolti per la grande impresa dell’#Atalanta in #EuropaLeague: 6.250.000 telespettatori e il 29,1% solo …

Leggi tutto “Ascolti TV, Isola dei Famosi 2024: la decima puntata del 22 maggio è un vero disastro, ecco i dati auditel”