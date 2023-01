Antonino Spadaccino nei giorni scorsi si è raccontato in una lunga intervista a Verissimo, nel corso della quale ha fatto delle clamorose confessioni. Una in particolare ha inevitabilmente fatto molto rumore. Il cantante, infatti, ha ammesso di essere innamorato, ma si tratterebbe di un amore non contrapposto dal momento che ‘l’altro’ sarebbe già impegnato.

Antonino innamorato di un ‘uomo impegnato’, di chi si tratta?

Dopo aver vinto Tale e Quale Show, Antonino si è raccontato al cospetto di Silvia Toffanin, lasciando lei ed i suoi spettatori letteralmente senza parole:

C’è una persona che mi piace molto ma c’è un problema. È impegnato. Dato che io non sono un ruba mariti non se ne parla.

Il cantante si era poi rivolto al diretto interessato mandandogli un messaggio:

Risolvi la tua vita, quando l’avrai risolta, in caso, vedremo. Le storie se vanno bene vanno bene, se vanno male parliamone. Scusami cara, però sta meglio con me. Ecco.

Ma chi sarebbe il misterioso uomo impegnato che avrebbe fatto perdere la testa ad Antonino incasinandogli al tempo stesso anche il cuore? Il toto nome non si è fatto attendere sul web ed oggi, ad avanzarne uno noto è stata Deianira Marzano, che riprendendo la notizia ha commentato:

Voci di corridoio nell’ambiente dicono che l’amore non ricambiato di Antonino sia Gilles Rocca.

Ovviamente si tratta di una indiscrezione da prendere con le pinze dal momento che non ci sarebbe alcun appiglio né conferma da nessuna delle due parti chiamate in causa. L’unico collegamento starebbe nel fatto che entrambi hanno condiviso l’esperienza a Tale e Quale Show, dove hanno avuto modo di conoscersi.