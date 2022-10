Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo una giornata particolarmente impegnativa, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono concessi qualche minuto di relax tra coccole e abbracci.

C’è del tenero tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Che tra i due vipponi ci sia del tenero ormai sembra non esserci alcun dubbio. Prima della diretta dello scorso giovedì sera, per esempio, Edoardo ha mostrato estrema felicità (cliccate qui per capire meglio) proprio per la sua vicinanza ad Antonella.

Nel corso del pomeriggio, Antonella e Edoardo si sono nuovamente avvicinati. “Sei una piccola pupetta”, esclama lui. “Che bello abbracciarti” ribatte La Fiordelisi.

Durante la giornata i due ragazzi hanno trascorso diversi momenti insieme, tanti da attirare l’attenzione.

Secondo Sara Manfuso tra i due vipponi ci sarebbe della fortissima chimica.

“Come lo trovi?” ha chiesto Sara a cena: “È simpatico, mi diverte”, ha replicato la Fiordelisi. “Sembra spontaneo – aggiunge la Manfuso – Tu gli piaci, ma anche lui piace a te”.

Antonella non è sorpresa dell’osservazione dell’amica, che prontamente la esorta a continuare questa conoscenza. “Lo devo conoscere meglio, però intanto mi diverto” confessa l’influencer e aggiunge che ha provocato il ragazzo, chiedendogli di non avvicinarsi alle altre concorrenti.

“Faccio il tifo” aggiunge Sara e l’amica conclude: “Non so se è amicizia”.