Antonella Fiordelisi ha rotto il silenzio su Edoardo Donnamaria, l’ex fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Sulla sfera sentimentale dell’ex Vippona, nell’ultimo periodo si è raccontato tanto ma attualmente pare sia tornata single. Ma cosa ha detto sul conto del volto di Forum?

Antonella Fiordelisi parla della fine della storia con Edoardo Donnamaria

Parlando ai microfoni di Luke Marani, come riportato anche dalle colleghe di IsaeChia.it, Antonella Fiordelisi ha rotto il silenzio sulla sua passata storia con Edoardo Donnamaria che tanto ha fatto sognare i fan della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex Vippona ha deciso di raccontare tutta la (sua) verità sui motivi che avrebbero portato alla loro rottura, ma nonostante questo ha anche definito quella con Donnamaria come la storia più importante che abbia mai vissuto:

È finita perché in certe occasioni non ha voluto lottare, non mi ha messo al primo posto. Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente ricorderò per sempre. Purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si potevano evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni. Però lui non ha saputo mettermi in molte occasioni al primo posto come ho fatto io.

Non sarebbe però la sola ragione del loro addio, in quanto Antonella ha anche spiegato che alcune amicizie avrebbero portato a far scricchiolare il loro rapporto:

Sono successe delle cose. Mi dispiace dirlo perché queste cose non devono succedere in genere nelle relazioni. A volte le amicizie sbagliate non aiutano. All’interno del programma non andavo d’accordo con molti concorrenti. Una volta che sono uscita dalla Casa del Grande Fratello lui aveva voglia di vedere in particolare un amico con cui io non andavo d’accordo all’interno del programma. Di conseguenza si sono creati problemi.

Sebbene non abbia avanzato alcun nome, il riferimento potrebbe essere proprio ad Edoardo Tavassi, fidanzato di Micol Incorvaia, con i quali Edoardo ha visto il Festival di Sanremo, condividendo il video sui social (in apertura).