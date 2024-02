Sanremo 2024 continua ad essere il primo argomento di discussione del nostro Paese. Annalisa e Mahmood potrebbero partecipare all’Eurovision? La playlist del festival su Spotify sta dominando il mondo intero, e alcune tracce in gara stanno scalando le classifiche globali.

Annalisa e Mahmood all’Eurovision? Spunta l’ipotesi San Marino

Angelina Mango con “La noia”, canzone che ha vinto Sanremo 2024, spazza via la concorrenza e va dritta dritta all’Eurovision.

Ma tra i possibili nomi che potremmo vedere in gara, spuntano anche Annalisa e Mahmood.

Ricordate Achille Lauro nel 2022 in gara per San Marino? È stato un po’ il pioniere.

Adesso, tutti sui social stanno urlando che Annalisa e Mahmood potrebbero fare un bel figurone a San Marino per poi spaccare all’Eurovision.

E se i social stanno letteralmente impazzendo per questa idea, i due cantanti, attraverso i loro team, hanno fatto sapere che non hanno ricevuto alcuna proposta ufficiale.

Ci sono un sacco di artisti emergenti in giro per il mondo che stanno lottando per un posto a San Marino Outlet Experience. Ma la categoria dei Big è ancora da completare, e l’organizzazione può ancora fare le sue mosse.

Vedremo cosa accadrà.