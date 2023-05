Angelina e Wax di Amici 22 “proveranno a frequentarsi fuori”: ecco perché non è ancora successo niente, il gossip

Secondo Amedeo Venza, Angelina e Wax una volta terminato Amici 22 proveranno a frequentarsi fuori dal talent show ideato e condotto da Maria De Filippi: verità o semplice pettegolezzo?

Anche se più volte è stato ribadito che tra i due c’è una bella amicizia e una stima reciproca, fonti attendibili da dietro le quinte del serale fanno sapere che i due sono inseparabili. Si appartano, si sostengono a vicenda e sono molto affiatati. C’è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi, cosa che non hanno fatto sino ad ora per non perdere la concentrazione della gara.

Forse Angelina, oltre a non perdere la concentrazione deve fare anche i conti con un fidanzato fuori dalla scuola del talento, no? Come più volte ribadito, la figlia di Mango frequenterebbe un giovane chitarrista conosciuto prima di entrare nel programma.

Il fidanzato di Angelina dovrebbe essere Antonio Cirigliano, un giovane chitarrista classe 1999, che condivide la stessa passione per la musica.

