Angelica e Olivia, chi sono le figlie di Rosario Fiorello e Susanna Biondo

Angelica e Olivia sono le figlie di Rosario Fiorello e sua moglie Susanna Biondo. Chi sono entrambe le ragazze? Nel corso della finale di Sanremo 2024 saranno in sala per fare il tifo per lui.

Angelica e Olivia, chi sono le figlie di Fiorello e Susanna Biondo

Angelica Fiorello è nata nel 2006 ed ha sempre avuto un legame speciale con suo padre, apparendo sin da piccola in alcune trasmissioni televisive come Fiorello Show (2009) e partecipando spesso a Viva Rai 2, il mattin show di successo del suo talentuoso padre.

Nel 2021, Angelica ha sorpreso Fiorello cantando in diretta una canzone per il suo compleanno, commuovendo il conduttore con la sua voce dolce e intonata. Attualmente vive e studia a Roma ed è appassionata di musica.

Olivia Testa, invece, è la figlia della moglie di Fiorello, Susanna Biondo, avuta da una precedente relazione con l’imprenditore Edoardo Testa.

Olivia considera Fiorello come un genitore a tutti gli effetti, e il legame tra loro è forte e duraturo.

Olivia vive lontana dai riflettori, ma il comico siciliano ha sempre parlato con affetto del rapporto che li lega e spesso ha creato divertenti sketch che raccontano la sua relazione con la sua figlioccia.

In breve, entrambe le figlie, Angelica e Olivia, sono parte integrante della vita di Fiorello e della sua famiglia, ciascuna con la sua storia e personalità uniche.

Per questo motivo, lo showman si è espresso in conferenza stampa commentando la finale:

Dedico questa serata alla mia famiglia, sia a mia mamma ed i miei fratelli che a mia moglie Susanna e alle mie figlie Olivia e Angelica che questa sera saranno in sala e per me è veramente importante. Dedico questa serata a tutte le persone che ho incontrato e mi hanno dato qualcosa.

Fiorello: “Sono onorato di aver fatto parte di queste 5 edizioni.

Questa sera gli Amarello saranno per l’ultima volta insieme.

Per la prima volta avrò in platea le mie figlie e mia moglie.

Stasera cercherò di dare il massimo, senza esagerare, la serata è lunga”#Sanremo2024 pic.twitter.com/aXf9LSX4uf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 10, 2024