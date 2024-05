Andrea Delogu torna protagonista in Rai: un day time da settembre, ecco di cosa si tratta

La Rai torna a puntare su Andrea Delogu, riconoscendone il grande talento e la freschezza che al momento ancora manca sulla tv pubblica. La nota conduttrice e scrittrice, non solo sarà la protagonista – per la terza volta consecutiva – dello show musicale dell’estate Tim summer hits, ma la rivedremo anche nella prossima stagione tv (evviva!).

Andrea Delogu da settembre su Rai2? L’indiscrezione che (ci) piace

Ad anticipare dove e quando vedremo Andrea Delogu in Rai anche nella prossima stagione, è stato il blog televisivo TvBlog.it. Tutto sembra essere pronto in vista delle serate musicali che la vedranno alla guida da piazza del popolo a Roma, in onda su Rai1.

Dopo la conduzione del Tim summer hits 2024 con Carlo Conti, Andrea Delogu sarà alla conduzione di un programma tutto suo. Si tratterà di un day time in onda su Rai2 tra le 17 e le 18, dal lunedì al venerdì. TvBlog.it svela anche di cosa si tratta:

L’impegno quotidiano prossimo venturo di Andrea Delogu nel pomeriggio di Rai2 dal prossimo mese di settembre sarà in un factual prodotto con la collaborazione della società “Casta diva“. Un programma che nasce dalle ceneri di Detto fatto, fortunata trasmissione lanciata da Angelo Teodoli durante la sua direzione del secondo canale della tv pubblica. Un factual riveduto e corretto, in sintonia con i tempi che stiamo vivendo. Ma tutto è ancora in fase di scrittura, titolo compreso.

Andrea è certamente il volto di cui la Rai, soprattutto in questo momento caratterizzato dal caso Telemeloni, ha bisogno. Finalmente spazio a nomi giovani, empatici e di talento. E la Delogu sembra abbracciare tutte e tre queste caratteristiche.