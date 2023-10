Andrea Contadini è il fidanzato di Letizia Petris del Grande Fratello. Nonostante Paolo Masella mostri forte interesse per la sua coinquilina, lei ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale al di fuori della casa, dichiarando: “Sono fidanzata e innamorata, soffro per non poter vedere il mio ragazzo”.

Andrea Contadini, chi è il fidanzato di Letizia Petris del Grande Fratello

Questo ragazzo si chiama Andrea Contadini, ha ventuno anni ed è originario di San Marino, dove si divide tra il mondo della moda e il calcio. All’interno della Casa del Grande Fratello, sembra che ci sia una certa tensione legata a una affascinante “ship” (relazione amorosa) in crescita tra Letizia Petris, la fotografa proveniente da San Marino, e Paolo Masella, il macellaio romano.

Sebbene gli autori sembrino apprezzare questa possibile dinamica sentimentale, Letizia ha fatto chiarezza sul fatto che al di fuori della Casa l’aspetta una persona speciale, ovvero Andrea Contadini, il suo fidanzato da circa tre anni, e non ha alcuna intenzione di mettere da parte questa relazione per Paolo.

Andrea è un ragazzo romagnolo nato nel 2002, originario di San Marino, e si divide tra il lavoro nel settore della moda e la sua passione per il calcio.

Sul suo profilo Instagram, @andreacontadini_, si possono vedere molte foto di lui che posa per vari brand di abbigliamento, oltre a immagini che mostrano il suo coinvolgimento nello sport, poiché gioca come terzino destro nella difesa della squadra Pietracuta, con un contratto in scadenza nell’estate del 2024.

La storia d’amore tra Letizia Petris e Andrea è iniziata almeno nel novembre 2020, come evidenziato dai primi scatti condivisi sui social.