Amici 23, tre allievi al serale e uno eliminato (ma Madame lo “punta”): le anticipazioni del 25 febbraio

Amici 23, spoiler nuova puntata 25 febbraio: cosa vedremo in onda oggi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni.

Amici spoiler, tre allievi al serale e uno eliminato

Malia eliminato.

Lucia, Mida e Petit al serale.

Sotto suggerimento di Maria, sia Petit che Mida, dopo aver ricevuto la maglia, hanno dato un bacio rispettivamente a Marisol e Gaia.

Ospiti: Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia.

Ospite anche Rebecca Antonaci, protagonista del film “Finalmente l’alba.

Gara ballo giudicata da Jacopo Tissi:

Sofia

Lucia

Kumo

Giovanni e Nicholas

Gara canto giudicata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionaire:

Petit

Mida

Lil Jolie

Ayle

Sarah

Nahaze

Kia

Malia

Cover

Mida – Good Times

Petit – Me so mbriacato

Lil Jolie – Nell’aria

Malia – Baciami ancora

Ayle. – Dillo alla Luna

Sarah – ?

Nahaze – Anche Stasera

Kia – Can’t Take My Eyes off You

Malia eliminato: Madame fa degli apprezzamenti

Malia è stato eliminato definitivamente dopo essere arrivato ultimo in classifica. Nonostante questo, pare che il cantante sia stato “adocchiato” da Madame.

L’indiscrezione arriva dai colleghi di SuperGuidaTV, ecco cosa hanno scritto:

Malia eliminato definitivamente. Maria De Filippi gli ha detto che Madame gli manda sempre i messaggi perché gli piace e che per lei sicuramente farà strada.