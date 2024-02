Amici spoiler, come è stata accolta Angelina da Maria De Filippi: manager in studio e il commento della Vanoni

Nel corso della giornata di oggi, venerdì 16 febbraio, si è registrata la nuova puntata di Amici 23 che vedremo in onda questa domenica. Tra gli ospiti in studio anche Angelina, vincitrice di Sanremo 2024: come è stata accolta in studio? Ecco gli spoiler.

Amici spoiler: come è stata accolta Angelina

Le anticipazioni, in questo caso, arrivano dai colleghi di SuperGuidaTV che riportano fedelmente cosa è accaduto durante la nuova registrazione:

Maria De Filippi è sembrata essere molto felice per la vittoria di Angelina e ha ricordato a tutti le date del suo tour.

Oltre ad Angelina, dagli spoiler di Amici 23, scopriamo che erano presenti anche Annalisa, i The Kolors, Irama e Maninni, Alessandra Amoroso andrà ospite la prossima settimana ed Emma era assente perché si trova a Londra:

Cosa hanno detto i ragazzi che hanno partecipato a Sanremo quando sono tornati in studio? Che erano felici di essere tornati a casa, che è sempre un’emozione esibirsi lì e poi hanno promosso i loro tour e dischi.

E ancora:

Nel pubblico per la prima parte era presente Marta Donà, la manager di Angelina Mango.

Spazio, poi, per il commento di Ornella Vanoni:

Ornella Vanoni dice ad Angelina che si sa muovere sul palco molto bene e le chiede se le veniva spontaneo o aveva studiato attentamente e Angelina risponde dicendo che sta imparando con il tempo.