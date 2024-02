Amici 23, spoiler nuova registrazione 22 febbraio: le anticipazioni (IN AGGIORNAMENTO)

Amici 23, spoiler nuova registrazione 22 febbraio: cosa vedremo in onda domenica 25 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV.

Amici 23, spoiler nuova registrazione 22 febbraio

🔴 Emma non sarà nella registrazione di #Amici23 di oggi.

Pur essendo stata questa mattina a #VivaRai2 da Fiorello è scappata subito dopo direzione Milano. — AMICI NEWS (@amicii_news) February 22, 2024



La scuola del talento

È iniziata ufficialmente la ventitreesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, Amici 23. La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l’avvio del programma con le tradizionali prime selezioni.

Durante le audizioni, i professori di questa edizione – tra cui i confermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno valutato i nuovi talenti in cerca di un posto nel programma.

Anna Pettinelli è tornata ad Amici sostituendo Arisa, contribuendo così a dare inizio a un’altra stagione di emozionanti performance e talento legate alla musica.

La classe ufficiale si è completata nell’appuntamento andato in onda lo scorso lunedì 25 settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi è il vostro allievo preferito?