Amici 23, spoiler: ecco cosa vedremo in onda oggi, domenica 4 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni condivise in rete dalle talpe.

Amici 23, spoiler 4 febbraio: ecco cosa succederà

Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV.

Simone è stato eliminato.

Dustin primo allievo del serale di Amici 23.

Maglia sospesa per Malia.

Kia canta il suo inedito dal titolo “Iena”.

Ospiti: Aka7even e Drusilla Foer.

Gara inediti giudicata da Drusilla e Noemi, ecco la classifica:

Petit

Martina

Holden

Mida

Sarah

Nahaze e Lil Jolie

Kia

Ayle

Malia

Gara ballo giudicata da Eleonora Abbagnato, ecco la classifica:

Dustin

Sofia

Kumo

Marisol e Nicholas

Gaia

Lucia

Simone

Giovanni

Gara cover giudicata da Wad, ecco la classifica

Martina – Respect (vince)

Lil Jolie – Talkin’ Bout a Revolution

Sarah – Moi Lolita

Gara “paura di precipitare” di ballo giudicata da Giorgio Madia, ecco la classifica:

Sofia (vince)

Dustin

Nicholas

Passi a due:

Giovanni con Umberto – Boogie

Marisol e Luca

Dustin e Giulia Pauselli

Serale Amici 23, spoiler: ballerino riceve la maglia e un altro viene eliminato

Dustin ha ricevuto la maglia del serale. Si è esibito su due coreografie di repertorio (Sexyback e Ain’t no sunshine) e Alessandra Celentano gli ha dato la maglia facendolo passare alla parte finale del talent show.

Simone è stato eliminato.

Proprio Simone è stato eliminato perché Emanuel Lo sta iniziando a pensare al serale e, nonostante lui abbia fatto un percorso di crescita molto evidente, non è pronto.

Maglia sospesa per Malia.

I professori da oggi in poi possono, se desiderano, assegnare le maglie del serale di Amici 23 a loro scelta: chi sarà il prossimo?

Amici 23 spoiler: cantante esce dallo studio, nuova lite tra prof

Ayle ha ripetuto 3 volte la sua esibizione per un “problema alla tonalità”. Successivamente è uscito dallo studio, così come riporta l’account di “X” Gossip TV:

Ayle esce dallo studio. Maria chiede di lui a fine registrazione e le dicono che era in relax perché voleva sapere capire se il problema della tonalità fosse suo o della produzione. Entra Lalla e dice che il problema era suo.

Come ha reagito Maria De Filippi? A quanto pare la conduttrice si è arrabbiata con l’allievo.

Nuova lite Cuccarini-Pettinelli

Spazio per la nuova lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per via dell’esibizione di Mida:

Lunga discussione tra Lorella e Anna sul compito di Mida. Per la Pettinelli alcune barre erano fuori luogo (soprattutto una in cui diceva una frase dove parlava del cul* di una ragazza). Anna regala a Lorella un libro della scuola di Boston sulle barre. Qui interviene anche Rudy che chiama “PettyEnglish” e “PettyLatin” Anna per il libro regalato. Per lui questo compito era uno dei più insensati mai assegnati.

Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: il gesto di Maria

L’account di Gossip Tv fa sapere su “X”: “Maria manda un in bocca al lupo a Lorella, ma in generale a tutti per Sanremo”.

Oltre a Lorella salirà sul palcoscenico di Sanremo 2024 anche Giorgia, compagna storica di Emanuel Lo.