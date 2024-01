Amici 23, spoiler: ecco cosa vedremo in onda oggi, domenica 21 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni condivise in rete dalle talpe.

Amici 23, spoiler 21 gennaio: ecco cosa succederà

Ospite della puntata: Aaron.

Gara canto giudicata da Aiello, Francesca Michielin (che ha cantato il suo ultimo singolo) e Paola Turci.

Gara ballo giudicata da Thomas Signorelli:

Dustin

Sofia

Marisol

Gaia

Kumo

Lucia

Simone

Giovanni

Nicholas

Gara canto:

Kia

Holden

Martina

Mida

Petit

Sarah

Lil

Ayle

Nahaze

Malia

Nuovi inediti:

Sarah – Mappamondo

Lil Jolie – Attimo (parla dei momenti che durano poco)

Martina – ? (parla di una storia finita, ma non per davvero)

Cover

Petit – Cullami

Kia – When We Were Young

Holden – una dei Coldplay

Martina – Hero (Mariah Carey)

Lil – L’ultimo bacio

Mida – Superclassico

Nahaze – Flowers

Malia – Gattomatto

Sarah – Lips Are Movin

Ayle – La luna e la gatta

Maglia sospesa per Giovanni.

Il ballerino ha affrontato un compito della Celentano e riceve 1,5 da lei e 3 da Raimondo, quindi automaticamente ha la maglia sospesa, ma il suo prof ha detto che gliela ridarà.

Raimondo ridà la maglia a Giovanni, ma lui dopo la discussione scende dal suo prof e dice che è meglio che abbia ancora la maglia sospesa.

Gara ballo “battle di specchio” giudicata da Sveva Berti:

Dustin (vince)

Sofia

Nicholas

Passi a due:

Lucia e Sebastian

Nicholas e Isobel

Giovanni e Francesca

Oreo: vince Sarah (serata pizza con Lil)

Marlù: vince Lil (lezione di pianoforte)

Giovanni e Nicholas di Amici 23, maglia sospesa per un ballerino

I colleghi di SuperGuidaTV ci parlano del compito svolto da Nicholas e del voto ricevuto da Alessandra Celentano:

Compito Nicholas. Per la Celentano, che gli dà 0, non è ovviamente superato. Iniziano discussioni tra la maestra e il ballerino. Secondo Lorella Cuccarini il ballerino ha comunque portato a casa la coreografia.

Spazio per la maglia sospesa:

Proprio la maestra di ballo è stata protagonista anche di un divertente siparietto iniziale:

La puntata inizia con Maria che annuncia che la Celentano non c’è, ma arriva la sorella. Entra la Celentano con i capelli blu e viene chiamata Morticia.

Altri dettagli sulla maglia sospesa da Gossip Tv:

Sarah e Mida di Amici 23, parolacce e pubblico in piedi: gli spoiler

Durante la gara di canto il primo posto l’ha conquistato la new entry Kia, ecco cosa riferiscono le anticipazioni dei colleghi di SuperGuidaTV:

Mida: canta Superclassico con aggiunta di barre dove inserisce una parolaccia. Per Anna Pettinelli l’ha fatto solo perché non sapeva cosa scrivere e voleva fare il paracul*. Per questo motivo Rudy Zerbi chiama la Pettinelli: “ParaPetty”. Lorella ha fatto un urlo esasperato e Mida si è unito alla sua prof. Per Paola Turci la Pettinelli è rimasta indietro e anche le parolacce bisogna saperle dire e Mida l’ha detta bene. Aiello ha detto che Mida è forte anche fuori, che si parla di lui e che farà grandi cose.

Discussioni anche per l’esibizione di Sarah:

Sarah: ha cantato Lips are Movin. Dopo la sua esibizione il pubblico si alza in piedi e le batte le mani. Sarah chiede un giudizio ad Anna Pettinelli, ma quest’ultima non vuole parlare per non rovinare il bel momento e Zerbi la definisce “paracul*”.

Kumo di Amici 23, lite tra Emanuel e Celentano: “Noioso”

I colleghi di SuperGuidaTV hanno riportato un attento focus dopo la gara di ballo, ecco cosa è accaduto a Kumo e Marisol:

Marisol: secondo Emanuel è sempre uguale. Il prof di ballo replica le definizioni che Alessandra Celentano dà a Kumo. Nasce così una nuova discussione piuttosto accesa. Kumo: la Celentano lo definisce “noioso”.

Spazio anche per alcuni spoiler di Gossip Tv direttamente da “X”:

Perché Lil Jolie era molto triste? Gli spoiler di Amici 23

I colleghi di SuperGuidaTV, hanno riportato fedelmente gli spoiler della registrazione di oggi, evidenziando anche il forte malessere della cantante:

Lil Jolie molto triste, in pubblicità, va da Nahaze e si abbracciano.

Ma cosa è accaduto prima? Ecco cosa hanno scritto i colleghi in merito alla gara di canto:

Lil Jolie ha cantato L’ultimo bacio.

Spazio anche per una nuova canzone:

Singolo intitolato “Attimo”. La canzone parla della sua felicità che dura poco. Per la radio manca qualcosa in più.

E’ possibile che Lil ci sia rimasta male per il parere ricevuto dopo aver interpretato il suo nuovo inedito: cosa ne pensate?

A giudicare la GARA CANTO sarà Paola Turci, Aiello e Francesca Michielin 🔥

Per la GARA BALLO invece abbiamo Thomas Signorelli 👀

