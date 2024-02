Amici 23, spoiler: ecco cosa vedremo in onda oggi, domenica 11 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni condivise in rete dalle talpe.

Gaia riceve la maglia del serale.

Ospite della puntata Oly.

Gara ballo giudicata da Daniel Ezralow

Marisol

Sofia

Lucia

Nicholas e Kumo

Giovanni

Gara canto giudicata da Vessicchio, J-Ax e un altro giudice:

Primo classificato: Petit ha cantato Papaoutai di Stromae

Lil Jolie canta 1950 di Amedeo Minghi

Sarah

Martina canta Io che amo solo te di Endrigo

Malia

Kia canta Tutti i brividi del mondo di Anna Oxa

Holden canta Chemical

Nahaze

Ayle canta Abissale di Tananai

Mida canta Maleducata

I primi tre nella classifica canto avevano la possibilità di poter registrare un videoclip, vince Petit.

Gara improvvisazione: felicità vs sconforto, indossavano delle maschere

Dustin (vince)

Lucia

Nicholas

Gara inediti tra i primi tre classificati: premio videoclip

Petit (vince)

Lil Jolie

Sarah

Dopo Dustin ad accedere al Serale è Gaia. La ballerina non era presente in studio per colpa del dolore al ginocchio. Viene chiamata dalla casetta per assegnarle la maglia d’oro e regalarle così una gioia immensa.

Gaia non presente in puntata, ma Todaro la fa entrare in studio e le dà la maglia del serale #AMICI23 #amicispoiler

Compito Kumo che balla un cha cha cha con Francesca Tocca e prende 0 dalla Celentano. La maestra gli dice che non è predisposto a differenza di Giovanni che è predisposto naturalmente. Da questo compito scaturisce una grossa lite.

Compito Sarah che canta Vacanze romane e non lo supera. Per questo piange. Non se lo aspettava visto che era un compito vecchio. E’ insufficiente per la Pettinelli. Anche qui si apre una grossa discussione. Zerbi sostiene che il compito fosse impossibile per la ragazza.

Compito Giovanni: non lo supera. Per la Celentano voto 2.

Compito Ayle con il brano intitolato La Vasca dato dalla Cuccarini. Per Zerbi, visto che ha cantato senza auto-tune è stato abbastanza stonato. Per Lorella Cuccarini era moscio. Per Anna Pettinelli era sufficiente.