Oggi, giovedì 21 settembre, si è registrata la prima puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 24 su Canale 5 per scoprire la formazione della classe: ecco le anticipazioni di SuperGuidaTV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni prima puntata: un’amica di Giulia Stabile nella scuola

Mattia Zenzola ospite della prima puntata e con lui anche una lunga lista di nomi famosi, eccoli: J-Ax, Angelina, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash, Ciro Immobile, Tananai, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella.

Seduti tra il pubblico c’erano anche Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Ecco l’elenco dei nuovi allievi di Amici 23 (in aggiornamento, premete F5 per leggere le altre novità):

Chiara Porchianello (amica di Giulia Stabile) – ballo (presa da Emanuel Lo) Mida – canto – (Lorella Cuccarini) Mariasol – ballo (Celentano ed Emanuel Lo) Elia – ballo – (Emanuel Lo) Holden – canto (Rudy Zerbi) Sofia – ballo – (Todaro e Emanuel) Matthew – canto (Rudy e Lorella) Dustin – ballo (amico di Isobel) (Celentano ed Emanuel) Holy Francisco – canto (Anna Pettinelli) Petit – canto – (Rudy Zerbi) Sarah – canto (Lorella Cuccarini) Mew – canto – (Anna Pettinelli / Lorella Cuccarini) Lil Jolie – canto (Rudy Zerbi) Gaia – ballo (Raimondo Todaro) Ezio – canto – (Anna Pettinelli) Kumo – ballo (Emanuel Lo) Nicholas – ballo (Todaro) Spacehippiez – canto – (Lorella Cuccarini) Simone Galluzzo – ballo (Emanuel Lo) Stella – canto (Lorella Cuccarini)

Grazie al profilo Twitter di GossipTV, scopriamo pure che Angelina sarà presente nel corso della seconda puntata di Amici 23 per presentare il nuovo singolo.