Ambra Angiolini, Jolanda e Leonardo: ex e figli di Francesco Renga

Francesco Renga e Ambra Angiolini, due figure di spicco nel panorama artistico italiano, hanno due figli: Jolanda e Leonardo. Nonostante la loro separazione, entrambi i genitori hanno mantenuto un rapporto stretto con i loro.

Ambra, Jolanda e Leonardo Renga: ex e figli di Francesco

Jolanda Renga, la figlia maggiore, ha compiuto 20 anni il 2 gennaio 2024. In occasione del suo compleanno, Ambra Angiolini ha condiviso su Instagram alcune foto che rappresentano l’amore e la gioia che Jolanda ha portato nella vita sua e del padre Francesco Renga.

Tra le foto condivise, ce ne sono alcune di Jolanda da piccola tra le braccia della madre, altre con il fratellino Leonardo, e alcune che esaltano la sua simpatia.

Jolanda ha recentemente pubblicato il suo primo romanzo, “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”. In una recente intervista, ha parlato del rapporto con i suoi genitori, sottolineando come, nonostante la separazione, essi siano rimasti in ottimi rapporti tra loro e con i figli.

Jolanda ha dichiarato di assomigliare di più a sua madre per la determinazione e l’amore per l’esposizione per una giusta causa, mentre ha descritto suo padre come una persona più silenziosa che ama stare nella comfort zone.

Leonardo Renga è il figlio minore di Francesco Renga e Ambra Angiolini. Nonostante sia più riservato rispetto alla sorella, è noto che condivide con la famiglia un carattere forte.

Il legame tra i genitori

Francesco Renga e Ambra Angiolini si sono conosciuti nel 2001, quando Ambra conduceva un programma radiofonico e Francesco debuttava come solista al Festival di Sanremo.

La loro storia d’amore è durata per ben undici anni, durante i quali sono nati Jolanda e Leonardo. Nonostante la loro separazione nel 2015, Francesco e Ambra sono rimasti ottimi amici e spesso appaiono sorridenti e felici insieme ai due figli.

