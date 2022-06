L’Isola dei Famosi 2022 sta ormai per volgere al termine ed anche Alvin, inviato in Honduras, ha deciso di rilassarsi dopo il lungo lavoro. Ecco perché nei giorni scorsi si è concesso il primo bagno honduregno dell’edizione e per l’occasione ha deciso di portare con lui anche… Ilary Blasi!

Alvin porta al mare Ilary Blasi prima della finale dell’Isola

Proprio così: Alvin ha deciso di fare il suo primo bagno a Cayo dell’anno insieme all’amica e conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, in barba a chi per tutta l’edizione ha messo in dubbio la loro amicizia parlando di ‘maretta’.

Ovviamente il bagno non è avvenuto fisicamente, almeno per Ilary, che ha potuto accompagnare al mare Alvin solo sotto forma di cartonato, o meglio ancora, di ‘opera d’arte’.

Un post Instagram divertente, quello di Alvin, nel quale ha fatto sapere:

So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni,sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary.

E a sorpresa è arrivata anche la reazione di Francesco Totti, marito di Ilary!