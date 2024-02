Alessio Falsone si è arrabbiato di nuovo. Il nuovo concorrente del Grande Fratello si è scagliato contro Federico reo, a suo dire, di aver preso le sue proteine. Poi, a quanto pare, sarebbe pure partita la bestemmia.

Il concorrente, arrabbiatissimo, ha bestemmiato: “Cristo di m…”, si sente mentre si allontana inferocito. Anche gli utenti social sono convinti di questo e, qualora il GF dovesse convalidare questa ipotesi, possiamo pure fare “ciao ciao” con la manina.

Ne sentiremo la mancanza? Io direi di no.

Secondo gli utenti di “X”, il Grande Fratello sarebbe pure intervenuto sulla clip:

@GrandeFratello Squalificare subito Alessio Falsone per le sue parole violente e offensive al limite della bestemmia, per i suoi atteggiamenti derisori da bulletto nei confronti di Federico. Persone così NON devono essere in tv!#grandefratello pic.twitter.com/nUyksGqPiY

