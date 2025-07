Alessandro Basciano rompe il silenzio sul processo e pubblica un durissimo sfogo

Alessandro Basciano dopo mesi rompe il silenzio sul processo e pubblica un durissimo sfogo su Instagram.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: l’evoluzione del caso e lo sfogo del dj

Sono passati diversi mesi da quando Sophie Codegoni ha denunciato per stalking e maltrattamenti il suo ex compagno, Alessandro Basciano — conosciuto al Grande Fratello Vip e con cui ha avuto la figlia Celine Blue. Nel frattempo, la vicenda giudiziaria ha visto diversi sviluppi significativi.

Misure cautelari in atto

Dopo l’arresto e il successivo rilascio, la Corte di Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento (meno di 500 m) e il divieto di comunicazione con l’ex compagna e la figlia. È stato disposto anche l’uso del braccialetto elettronico, ma finora non è stato applicato perché — come confermato dai media — “tutti gli slot sono occupati” vari giorni dopo il suo rientro dagli Stati Uniti.

Aumenti di responsabilità e diritto di visita

Nell’ultima udienza, il giudice ha stabilito che Alessandro potrà vedere Celine Blue per tre pomeriggi a settimana. Inoltre, Sophie è stata multata per aver violato il divieto imposto di pubblicare foto e video con la piccola, nonostante le misure cautelari già in vigore.

Lo sfogo di Alessandro Basciano su Instagram: “Sono rimasto in silenzio troppo tempo”

Basciano ha rotto il silenzio con un lungo post sul suo profilo ufficiale. Ha voluto chiarire la propria posizione, attaccando stampa e opinione pubblica:

“Sono rimasto in silenzio, ho incassato colpi, maldicenze, cattiverie di ogni tipo. Il paradosso è che io debba pagare una condanna mediatica quando, al contrario, nelle aule di tribunale o sono uscito vincitore o non ci sono proprio entrato, anche perché di tutto questo mi è stata contestata solo una scompostezza verbale (parolacce)… No minacce no violenza fisica no violenza di nessun genere!!!!!”

Poi ha voluto mettere in evidenza il diritto di vedere la figlia:

“Nel procedimento davanti al giudice di famiglia ho un provvedimento che mi autorizza a vedere mia figlia 3 volte a settimana. In aula penale non ci sono ancora entrato perché sono semplicemente ‘indagato’, senza un rinvio a giudizio, nessuna udienza, nessun processo.”

L’attacco a Sophie

“Eppure, i ‘benpensanti’ e certa stampa, oltre ovviamente ai leoni da tastiera, hanno pronunciato la sentenza di condanna. Follia. Altra follia, una ‘madre’ che anziché favorire il rapporto padre/figlia, lo ostacola richiedendo l’affidamento esclusivo assoluto che (naturalmente le è stato rigettato).”

Infine, ha sottolineato il suo essere presente come padre:

“Questa piccola ha anche un papà che la ama, ricordiamocelo… quando hai la coscienza pulita puoi andare a testa alta davanti a tutto e tutti… Semplicemente VERGOGNA per chi ha strumentalizzato tutto questo per chi lo difende. In fede ALE BASCIANO.”