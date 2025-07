Grande Fratello 2025, volto storico voluto da Mediaset per fare l’opinionista

Un volto storico del Grande Fratello scelto da Mediaset come opinionista per la prossima edizione 2025?

Cristina Plevani opinionista al Grande Fratello? L’indiscrezione sorprende i fan storici

Il ritorno del Grande Fratello nella sua versione classica, con Simona Ventura alla conduzione, continua a far parlare di sé. Dopo settimane di indiscrezioni sul nome dell’opinionista scelto per affiancare la nuova padrona di casa, spunta un nome che ha segnato la storia del reality sin dalla primissima edizione: Cristina Plevani.

Secondo quanto riportato da BlogTvItaliana.it, l’ex vincitrice del primo Grande Fratello italiano sarebbe stata contattata direttamente da Mediaset per un colloquio informale. L’incontro si sarebbe svolto nei giorni scorsi presso gli studi di Cologno Monzese e, anche se i dettagli non sono ancora noti, pare che la rete voglia puntare su un volto che rappresenti davvero il “ritorno alle origini” richiesto da Pier Silvio Berlusconi.

Un’opinionista “di sostanza” per Simona Ventura?

Se da una parte Simona Ventura avrebbe spinto per il nome di Tommaso Zorzi, figura amatissima ma troppo associata all’era “VIP” del reality sotto la guida di Alfonso Signorini, dall’altra parte Cristina Plevani sembrerebbe rispecchiare alla perfezione l’identità della nuova edizione. D’altronde, chi meglio della prima vincitrice storica del format per rappresentare il legame con le radici del programma?

La sua recente partecipazione — e vittoria — a L’Isola dei Famosi 2025 ha riacceso l’interesse del pubblico nei suoi confronti, facendo riscoprire al pubblico di Canale 5 la sua autenticità e spontaneità. Elementi che potrebbero farne un’opinionista capace di dire la sua con onestà, senza filtri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Plevani (@cristinaplevani)

Cristina e Marina: il sogno del pubblico nostalgico

Non solo Cristina. Alcuni fan e blog auspicano che, se davvero verrà confermata come opinionista, possa esserle affiancata Marina La Rosa, altra figura iconica della prima edizione del GF. Un duo che porterebbe dinamiche interessanti, confronto, ironia e una buona dose di nostalgia. Insomma, un ritorno al passato che potrebbe conquistare anche il pubblico più giovane.

Cristina Plevani pronta al ruolo: “Vorrei fare l’opinionista”

In passato, Cristina Plevani non ha mai nascosto di desiderare un ruolo come opinionista in TV. Intervistata da Il Giorno, aveva dichiarato senza mezzi termini:

“Mi piacerebbe fare l’opinionista in qualche programma, magari proprio al Grande Fratello”.

Una disponibilità che potrebbe facilitare una possibile trattativa, anche se nulla è ancora confermato ufficialmente. Al momento, non sono emersi dettagli sull’eventuale offerta economica, ma l’interesse della rete e della stessa Ventura sembrerebbe esserci.

Un cast che punta al cuore del pubblico

Con una Simona Ventura determinata a portare freschezza e autenticità, e un Pier Silvio Berlusconi intenzionato a restituire credibilità al reality dopo alcune stagioni controverse, la scelta dell’opinionista sarà fondamentale. Cristina Plevani rappresenterebbe una scommessa sicura per legare passato e presente, portando allo studio una voce esperta e sincera.

Ora resta solo da capire se il provino andato in scena a Cologno Monzese porterà a qualcosa di più concreto. I fan, intanto, incrociano le dita.