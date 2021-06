La morte di Michele Merlo ha profondamente toccato il mondo dello spettacolo (e non solo). Tanti i volti che in queste ore lo hanno voluto salutare. Da Maria De Filippi ad Emma Marrone, Aka7even, Fedez, Riccardo Marcuzzo e Tommaso Zorzi.

Tutti gli artisti uniti per Michele Merlo, l’addio dei volti famosi

Emma Marrone proprio ieri ha dedicato all’amico il suo concerto di riapertura all’Arena di Verona. Oggi, dopo avere saputo la terribile notizia, ha postato uno scatto insieme accompagnato da una dedica:

Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi.