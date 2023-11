Lo zio di Garibaldi condivide un video di Beatrice in una bara: l’incomprensibile gesto

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, arriva un assurdo video da parte dello zio di Giuseppe di Garibaldi, che sembra essere un incomprensibile attacco nei confronti di Beatrice Luzzi. La clip, postata dall’uomo nelle sue Stories, è già diventata virale sui social.

Lo zio di Garibaldi condivide uno strano video su Beatrice

Nel video in questione, lo zio di Garibaldi ha realizzato una sorta di montaggio con delle bare. Beatrice Luzzi sarebbe presente proprio all’interno di una di essere. Ma cosa significa l’inquietante messaggio rivolto proprio alla concorrente del Grande Fratello?

Se lo sono chiesti i numerosi utenti dei social che si sono ritrovati a commentare l’incomprensibile gesto dello zio del bidello calabrese.

Lo zio di Garigaldi dopo questo video si sarà sentito Spielbergpic.twitter.com/1SX6Jt53by — (@its_Cazzimmosa) November 6, 2023

spiegatemi questo video e perché lo zio di garibaldi lo ha postato#grandefratello pic.twitter.com/z10S7FpCPR — ツ (@meagainstmes) November 6, 2023

L’uomo intanto, anche insieme ai genitori di Giuseppe Garibaldi, questa sera sarà in studio a Roma per sostenente il “caro amico e cugino” Giuseppe. Dalla Calabria è stato organizzato un autobus per manifestare da vicino il proprio sostegno al giovane gieffino.