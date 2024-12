Zeudi prima del GF ha partecipato ad un programma famoso mostrando un talento pazzesco: ecco quale – VIDEO

Protagonista indiscussa dell’attuale edizione del Grande Fratello, Zeudi Di Palma continua a far parlare di sé, sia per il suo percorso nella Casa che per il passato televisivo. Se oggi la gieffina è sotto i riflettori per il forte legame con Helena Prestes, pochi ricordano che l’ex Miss Italia 2021 ha già calcato i palcoscenici televisivi, dimostrando altrettanti talenti.

Quando Zeudi suonava la batteria a Big Show

Nel 2022, Zeudi Di Palma ha partecipato a Big Show, il programma di Canale 5 condotto da Enrico Papi. Qui, la reginetta di bellezza si è distinta non solo per le sue doti di ballerina, ma anche per una sorprendente esibizione alla batteria, che ha stupito pubblico e fan.

Grazie ai video disponibili su Mediaset Infinity, questo momento è recentemente tornato alla ribalta sui social, dove è diventato virale. Il talento rock di Zeudi ha infiammato la rete, riportando alla luce un lato inedito della gieffina.

La nuova Zeudi al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello, Zeudi ha conquistato il pubblico grazie alla sua personalità e alla vicinanza con Helena Prestes. Le due concorrenti stanno vivendo un rapporto sempre più intenso, fatto di baci, carezze e conversazioni intime che hanno catturato l’attenzione degli spettatori.

Mentre il pubblico attende di scoprire come si evolverà questa relazione, il video della performance a Big Show continua a raccogliere consensi, dimostrando che il talento di Zeudi va ben oltre la bellezza.

Il momento virale

La performance di Zeudi Di Palma alla batteria durante Big Show è disponibile sui social e su Mediaset Infinity. A distanza di quasi tre anni, questo video ha riacceso l’interesse per il passato artistico della gieffina, sottolineando la sua versatilità.