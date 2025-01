Zeudi è più attratta da uomini o donne? La risposta a Javier accende i social

La casa del Grande Fratello si è trasformata in un palcoscenico di confessioni che stanno facendo discutere il pubblico. Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni sulla sua attrazione verso uomini e donne.

Zeudi attratta da donne o uomini?

Durante una conversazione intima con Javier, noto pallavolista, la gieffina ha spiegato verso chi propenderebbe maggiormente la sua attrazione. Tutto sarebbe partito da una domanda di Martinez:

Chi ti piace di più, le donne o gli uomini? Ti parlo dal punto di vista dell’attrazione fisica

La replica di Zeudi non si è fatta attendere:

Ovvio che l’attrazione biologicamente va verso te (uomini)… però quando provo delle cose per una donna (mentale) non me lo faccio bastare, la libido c’è comunque, capisci?

La giovane ha anche rivelato di provare un interesse per la coinquilina Helena Prestes. Tuttavia, la modella brasiliana ha mantenuto un atteggiamento riservato, limitandosi ad ammettere di avere avuto esperienze passate con ragazze.

“Biologicamente”: una frase che divide i social

La scelta del termine “biologicamente” ha generato un vero e proprio polverone sui social. Molti utenti si sono scagliati contro Zeudi, accusandola di esprimersi in modo poco chiaro su un tema così delicato come l’identità sessuale. Tuttavia, diversi fan della gieffina sono intervenuti per difenderla, sostenendo che potrebbe trattarsi di un’espressione infelice o di una comunicazione poco precisa.

In un ambiente mediatico sempre più attento a questi temi, le parole di Zeudi sono state passate al microscopio.